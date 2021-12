Jeugdkoor Mixed Voices in Someren-Eind zoekt dringend dirigent; ‘Het is leuk om met ons te werken’

SOMEREN-EIND - Toen in het voorjaar van 2017 de twee laatste jeugdkoren in Someren stopten, deed bestuurslid Peggy Raijmakers uit ’t Eind een oproep aan jeugd van 12 tot 20 jaar om samen in één jeugdkoor te gaan zingen. Een paar maanden later hadden ruim twintig meiden hun eerste repetitie.

Vijf mooie zangjaren met jeugdkoor Mixed Voices volgden, tot dirigent Loes van Stratum in augustus van dit jaar aangaf om na december te stoppen.

Peggy Raijmakers is al een hele tijd op zoek naar een opvolger. ,,Ik kwam erachter dat het niet eenvoudig is. Een aantal mensen uit de muziekwereld én dag- en weekbladen en ook omroep Siris werden benaderd, maar tot nu toe zonder resultaat", vertelt ze. ,,Ook werd op de muziekbanken in Eindhoven en Helmond en bij enkele conservatoria berichten over de vacature geplaats, tot nu toe echter zonder resultaat.”

Stoppen van Loes kwam aan

Floor, Marloes, Emmy en Femke zijn tussen 14 en 17 jaar en lid van Mixed Voices. ,,Het stoppen van Loes kwam behoorlijk aan", vertellen ze. ,,Zonder dirigent houdt het koor op met zingen, het koor is voor ons een uitlaatklep. En nieuwe vrienden maken, gezellig bij elkaar zijn en met z’n allen naar iets toe werken en laten zien wat we kunnen met z’n allen. Iemand die een beetje muzikaal is mag best contact met ons opnemen, de rest kan wel aangeleerd worden. Het is niet zo dat de nieuwe dirigent ervaring moet hebben , belangrijk is dat diegene niet alleen maar serieus is maar er zeker ook plezier in heeft. En als iemand denkt, ‘oh dat ken ik toch niet’ die mag weten dat hij of zij echt wel geholpen wordt door ons. Het is echt leuk om met ons te werken, wij staan meteen achter de nieuwe dirigent, man of vrouw dat maakt niet uit, ook al kennen wij hem of haar nog niet.”

Het hoeft niet altijd perfect te zijn

Met de dirigent hebben de meiden van Mixed Voices een hechte band opgebouwd. ,,Het belangrijkste dat we van Loes hebben geleerd is dat het niet altijd perfect hoeft te zijn, iedereen maakt fouten en dat begrijpt zij niet alleen maar ze probeert ook om je te helpen. Het is haar werk, maar ze straalt uit dat het haar hobby is en heeft een grote passie als dirigent. Dirigeren heeft ze bij ons geleerd en ze heeft een gouden hart, zeker omdat zij bereid is om een nieuwe dirigent de eerste tijd te begeleiden en de eerste weken een steun in de rug te zijn", aldus het groepje meiden.

Quote Wij zijn jonge meiden en verschil­len wel eens van mening, maar de dirigent beslist

Femke is er heel duidelijk in: ,,Het liefst willen wij iemand als dirigent die tussen ons in staat, maar indien nodig ook erboven. Wij zijn jonge meiden en verschillen wel eens van mening, maar de dirigent beslist. Leeftijd maakt niet uit als de opvolger van Loes maar een beetje mee kan met de groep, de rest komt later wel.”

Enige jeugdkoor in omliggende dorpen

Als er geen nieuwe dirigent zich meldt gaat het koor ermee stoppen. ,,Mixed Voices het enige jeugdkoor in de omliggende dorpen, als het toch door kan gaan zijn meiden van buiten Someren ook welkom om bij ons op vrijdagavond in De Einder in ’t Eind te komen zingen”, zegt Peggy.

De meiden zijn vastberaden, ,,We zingen nog heel graag bij de Dodenherdenking op 4 mei en in de pastorietuin in ’t Eind het nummer ‘De Speeltuin’ , maar de laatste zin, ‘Alles gaat voorbij’ slaat niet op Mixed Voices.”