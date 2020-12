Jeugdleden van de harmonie in Deurne brengen een speciale kerstgroet: taart én muziek

De Lionsclub Deurne bood spontaan aan om alle kosten van deze actie op zich te nemen toen ze hoorden van dit initiatief. Het was heel leuk om dit te mogen gaan doen vertelt de achtjarige, blokfluit spelende Robin Schrama. ,,Ik mocht bij onze buren Jan en Dinie de taart gaan brengen. Mijn ouders zijn met mij meegegaan. Dinie is nu een beetje ziek en ik heb speciaal voor haar nog een tekening gemaakt en er een brief bij gedaan. Zij vonden het heel lief en de taart zag er lekker uit”.

Taart en livestream

Normaal gesproken kan de KHD ieder jaar rekenen op veel belangstelling bij hun kerstconcerten. Dit jaar hebben ze niet eens in een complete bezetting kunnen repeteren. Wat niet kon voor het groot orkest, kon gelukkig wel voor de vijftig jeugdleden die de harmonie telt. Voor hen zijn immers de repetities en de lessen in de meeste gevallen normaal door kunnen gaan.

Aangestuurd door een zeer actieve jeugdcommissie, bereidden zij in het diepste geheim een dubbele kerstverrassing voor. Naast het uitdelen van de taarten, trad de jeugd ook op via een livestream.

Wout Serrarens (12) bespeelt de basedrum bij de jeugdslagwerkgroep en vond het een bijzondere ervaring om bij zijn buurvrouw aan te bellen. ,,Haar man is vorig jaar overleden en ik dacht aan haar toen we zelf mochten bepalen waar we de taart naar toe wilden brengen. Ik vond het fijn om haar in deze vervelende coronatijd iets te kunnen geven.”

Laureen de Groot (14), klarinettist in het jeugdorkest ,verraste een mevrouw die bij haar in de buurt woont. ,,Ook al zie ik haar niet zo vaak, ik vond het toch heel leuk om bij haar aan te bellen. Ik kon aan haar reactie zien dat ze echt blij verrast was. Daardoor was de actie dubbel geslaagd.”

Muzikaal toetje

Op zondag vond de tweede verrassing van de jeugdharmonie plaats. Via een livestream kon men genieten van een bijzondere muzikale verrassing. Onder leiding van de dirigenten Marianke van Doorne-Hobé (jeugdorkest) Maarten Manders (slagwerkgroep), Marga van der Wallen (jeugdensemble) en Rian Wouters (blokfluitgroep), werd er opgetreden.

Het concert dat zonder publiek al een week eerder was opgenomen in het Cultuurcentrum Deurne werd afgesloten met een muzikaal toetje in de vorm van een lipdub. Alle vijftig jeugdleden namen daaraan deel.

Voor wie het gemist heeft is de livestream deze hele kerstperiode nog te zien en te beluisteren via ccdeurne.nl/streaming.