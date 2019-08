Jeugdvakantieweek: Wel zorgen in ’t Eind, niet in De Hei

De handen van Helmy Aarts uit Liessel rusten nooit

9:25 LIESSEL/NEERKANT - Als iemand een gave voor het maken van kunst met de paplepel ingegoten heeft gekregen, dan mag je daar bij Helmy Aarts wel over spreken. Met veel passie en gedrevenheid beoefent zij haar kunst in haar eigen Atelier 33 aan het Loon 33 in Liessel. Momenteel is haar werk ook te zien in Neerkant.