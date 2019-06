Jezelf laten tatoeëren in de Bavaria-brouwerij in Lieshout: ‘Het lijkt me geweldig om een bierketel op iemands arm te zetten’

Tienjarig bestaan gevierd tijdens Xplosion, komend weekend in Deurne

12 juni DEURNE - Komend weekend viert WESP (stichting Wijkevenementen St Jozefparochie) haar tienjarige bestaan in de Deurnese St Jozefparochie. Dat wordt gevierd bij en in het Hofke van Marijke waar vanaf vrijdag het jaarlijkse evenement Xplosion plaatsvindt. Als aftrap van het jubileumweekend zal op vrijdag de feestband Proost optreden. Zaterdag staat in het teken van het Bossaball-toernooi. De wedstrijden beginnen om 16.00 uur en finale is rond 21.00 uur. Op zondag 16 juni wordt voor de 10e keer de Heitraction meerkamp gespeeld. Na de opening om 10.30 wordt er door meer dan 300 kinderen in verschillende leeftijdscategorieën gestreden om de Heitraction bokaal waarbij een parcours wordt afgelegd van grote opblaaskussens en waterspellen. Vanwege het jubileumjaar is er ook een nieuw luchtkussen: de snake. Tussendoor vinden de traditionele buikschuifwedstrijden plaats.