Jezus warm ontvangen ook al wacht iedereen in Lierop dit keer buiten op hem

Er loopt een opvallende rode draad door de Passie 2022 in Lierop; het is Ellen Kusters die in haar rode broekpak de hoofdstukken van het lijdensverhaal van Jezus aan de bezoekers uitlegt. Zij heeft niet veel woorden nodig, je kunt aan haar gezicht zien of de volgende scène een droevige of vrolijke is. Nadat Pilatus het doodsvonnis van Jezus uitspreekt, zegt ze: ,,Diep van binnen willen wij op Jezus lijken. Maar we lijken meer op Pilatus.”