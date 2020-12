Jip (27) uit Asten in nieuwe reeks Over mijn lijk over haar hersentumor: ‘Angst vernietigt je leven’

Definitie­ve punt achter Helmonder van het jaar, ook nieuwjaars­re­cep­ties massaal afgeblazen

9 december HELMOND - Door menige ‘Inwoner van het jaar’-verkiezing gaat dit jaar een streep, in Helmond zelfs definitief. En samen met de burgemeester proosten op het nieuwe jaar zit er ook al niet in, want alle gemeenten in de regio Helmond blazen de nieuwjaarsreceptie af.