Jo Heijblom: laat vrijwilligers in hun waarde

SOMEREN-EIND - In april kreeg hij het heuglijke nieuws dat hem een koninklijke onderscheiding ten deel valt, volgende week krijgt Jo Heijblom uit Someren-Eind hem daadwerkelijk. Hij is een vrijwilliger in hart en nieren.

,,Je moet in het verenigingsleven vrijwilligers in hun waarde laten. Anders zijn ze al heel gauw vertrokken." Jo Heijblom (75) uit Someren-Eind kan het weten, hij zet zich al meer dan vijftig jaar in voor het Eindse verenigingsleven. Het zat er dus ook wel in dat hij van burgemeester Dilia Blok eens een lintje zou krijgen. 24 April hoorde hij dat er voor hem een klaarlag op het gemeentehuis. Vanwege de corona krijgt hij het pas op 2 juli door haar opgespeld. ,,Ik verheug me erop,” zegt hij.

Heijblom kwam in 1967 in 't Eind wonen en hij werd lid van voetbalclub SMS, Stijf Maar Sterk! ,,Dat was niet alleen voor het voetbal, maar vooral om meer Eindse mensen te leren kennen." Leden van de carnaval en de harmonie maakten hem wegwijs in het verenigingsleven en na een bezoek aan een vergadering van carnavalsbuurt De Ketelenberg kwam hij thuis met de boodschap: ,,Ze hebben mij gevraagd voor het bestuur, ik heb ja gezegd.” Zo begon het.

Sleuteldrager



Later vroeg CV De Plattevonder hem als bestuurslid. Hij is bij het carnaval in bijna alle geledingen actief geweest. ,,Als sleuteldrager was ik achter de schermen bezig, maar als vorst en vooral als prins Jo den 2e stond ik wat meer in de schijnwerpers.” Als vorst kon hij zich uitleven in regelen en organiseren. In 1991 redde hij het prinsenbal toen zich niemand had opgegeven en Heijblom iemand ging vragen die ‘gelukkig meteen ja zei’.

Volledig scherm Jo Heijblom bij de sculptuur die bij het eeuwfeest van harmonie Juliana werd geschonken. © Rinus Van Houts

Harmonie Juliana strikte hem als commissaris. ,,Als de Harmonie uit trekt dan lopen de commissarissen voorop in de groep en voor de rest doen ze in stilte hun werk voor de vereniging. Ik kon geen noot muzieklezen, maar een commissaris is er voor andere dingen”

Hij leefde zich uit bij de organisatie van de muziekfeesten, samen met de 'dagploeg'. ,,Toen de feesttent door een storm kapot was gewaaid en vol water stond, merkte ik hoe groot de saamhorigheid was in de groep. Er werd met man en macht gewerkt zodat 's avonds de Big Band in een uitverkochte tent kon spelen.” De sculptuur die bij het eeuwfeest werd geschonken bewaart hij ook als fijne herinnering.