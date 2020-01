Joep Coppens uit Vlierden: ‘Verpaupering Fraterhuis Deurne is doorn in mijn oog'

7 miljoen van Brainport­gel­den voor voorzienin­gen in regio Zuid­oost-Bra­bant

14:46 EINDHOVEN - Negen projecten om sport-, cultuur- en natuurvoorzieningen in de regio te verbeteren mogen samen vijf miljoen euro uit de Brainport Regio-envelop verdelen. Onder meer het Vincentre in Nuenen, het kasteel in Gemert, sportcampus De Braak in Helmond en natuurgebied De Grote Heide krijgen bedragen tot een half miljoen bijgeschreven.