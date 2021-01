Johan Verschuuren wàs het weer (1935-2021)

Carnavals­ver­e­ni­ging Asten vindt alterna­tief: Virtueel Reundje Klot

20 januari ASTEN - Het befaamde Reundje Klot in Asten gaat dit jaar alsnog door, maar dan in digitale vorm. Er is een live-uitzending op lokale omroep Siris, er zijn twee Astense dj’s en er is een virtuele tocht langs vele kroegen.