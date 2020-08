John Deere-tractor gestolen bij melkveebedrijf in Someren

Op hun gemak een fles bier gedronken

Er is aangifte gedaan bij de politie. Swinkels vermoedt dat de daders - hij gaat uit van meerdere personen - nog op hun gemak een fles bier hebben gedronken op het terrein. „We hebben bierflesjes gevonden en verse sporen.” Dat die daar terecht gekomen zijn bij een andere gelegenheid, lijkt hem onwaarschijnlijk. „Dat zou wel heel toevallig zijn.” En hij denkt dat de diefstal een geplande actie is, ook omdat het juist die nacht heel mistig was.

Op Facebook roept Swinkels mensen op om uit te kijken naar de verdwenen John Deere. Het bericht is meer dan duizend keer gedeeld, maar bruikbare tips heeft dat nog niet opgeleverd. „De kans is groot dat de tractor op weg is naar Oost-Europa. Soms wordt zo'n machine na de diefstal eerst een paar dagen in een bos weggezet tot de rust is weergekeerd.” De waarde van de tractor schat Swinkels op 40.000 à 50.000 euro.