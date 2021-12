John van Paassen uit Deurne stopte met zijn varkensbedrijf: ‘Het heeft er emotioneel ingehakt, dat heb ik onderschat’

Ondernemen in de Heistraat Marcella Ermens van Madame woont en werkt met plezier in de Heistraat: ‘Kijk ook eens naar de onderne­mers die het wel goed doen’

HELMOND - ,,Je hoefde nooit naar de stad. Alles was hier in de Heistraat”, herinnert Marcella Ermens zich uit haar jeugd. Haar moeder opende er in 1969 schoonheidssalon Madame. Het was pionieren.

