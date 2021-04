Jong, al jaren werkloos én eenzaam: nieuwe training in Deurne helpt mee om in beweging te komen

Hij had zich er van tevoren helemaal niks van voorgesteld. Hij zou wel zien. Toegegeven: het was spannend vanochtend. Wie zouden er allemaal in die groep zitten? Wat zouden ze gaan doen? Maar nu, twee uur later, is hij echt wel enthousiast over de eerste dag van de training. Je leert mensen kennen. En je leert van elkaar.