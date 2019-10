Jong elan in Gemertse kledingzaken: ‘Mooie kansen moet je aanpakken’

Ze gaf een eigen draai aan de winkel: ,,De best lopende merken heb ik behouden en daar heb ik een aantal nieuwe merken bijgenomen. Ik wilde er mijn eigen stijl aan geven, zodat het echt mijn winkel is.”



Het is hard werken voor beide dames. ,,We zijn eigenlijk iedere dag aan het werk", bekennen ze. Maar spijt hebben ze nog geen seconde gehad. ,,Ik ben er super blij mee. Het voelt niet als werk", vertelt van Uden. ,,Dat komt echt omdat we van onze hobby ons werk hebben gemaakt", vervolgt Van Lankveld. Of de dames trots zijn op zichzelf? ,,Daar denken we niet zo vaak over na. Alleen als we 's ochtends de winkel open maken en rondkijken. Dan denken we wel: yes, dit is van mij.”