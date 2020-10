Jong kind aan De Ruiter in Someren gewond door vallend hek

Bijgebouw brandt uit bij woning in Liessel

9:43 LIESSEL - Een van de bijgebouwen van een woning in buurtschap ‘t Zand in Liessel is zaterdagochtend even na twaalf uur uitgebrand. De brand ontstond nadat de eigenaar van de woning de open haard had aangestoken. Waarom daardoor brand is ontstaan, is evenwel nog onduidelijk.