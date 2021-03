Jong meubelontwerptalent, tompouce maken en naar silent disco kan ook digitaal en gymzaal wordt ‘huiskamer’ van Beek en Donk

Gemertse eerstejaars wint online meubelontwerpwedstrijd

Mare van de Burgt heeft talent voor meubels ontwerpen. De eerstejaars van het Commanderij College in Gemert , locatie Doregraaf, heeft een landelijke ontwerpwedstrijd gewonnen, welke prijs ze kreeg uitgereikt door Checkpoint-presentator Sem Peelen van het gelijknamige tv-programma. Voor haar profiel Bouwen, Wonen en Interieur moest ze een tafeltje of krukje bedenken en hiervan een tekening maken. ,,Mijn vader is boer, dus het ontwerp moest iets met de natuur te maken hebben. Al snel kwam ik op het idee van een tafeltje met takken als poten. Op de zitting heb ik een heuvelachtig gebied gemaakt met een rivier,” aldus Mare die haar ontwerp in de praktijk mag gaan uitvoeren.

Roompot lanceert digitaal animatieaanbod

De parken van Roompot (in deze regio bijvoorbeeld bij de Bikkels in Vlierden en 't Wolfsven in Mierlo) bieden hun activiteiten nu helemaal digitaal aan. Ruim 300 animatoren begeleiden zo onder andere GPS-zoektochten, een SuperChef kookworkshop waarin de kinderen onder andere een tompouce leren maken en silent disco’s. Het volledig digitale animatieaanbod is er voor gasten op het park, maar ook voor thuis.

Volledig scherm Bungalowpark de Bikkels in Vlierden gaat sluiten © FotoMeulenhof

‘Huiskamer van Beek en Donk’

Het beheer van gymzaal Otterweg in Beek en Donk gaat per 1 april over naar de Stichting Dorpshuizen Laarbeek. Die noemt dat een logische stap, omdat voorgangers van de nieuwe stichting het Ontmoetingscentrum ook al jaren in beheer hebben gehad. Voorzitter Johan van der Heijden wil dat het een optimale en gevarieerd te gebruiken ontmoetingsplek voor de hele gemeenschap wordt, de huiskamer van Beek en Donk. ,,Daarvoor gaan we met de huidige en potentiële gebruikers op korte termijn in gesprek, in nauwe samenwerking met de gemeente.”

Staatsbosbeheer: Hond aan de lijn want broedseizoen is begonnen

Staatsbosbeheer vraagt bezoekers aan de Groote Peel en andere natuurgebieden nadrukkelijk om zich aan de regels te houden nu het broedseizoen (15 maart-15 juli) is begonnen. Vogels en andere dieren zijn in deze periode extra kwetsbaar. ‘Bezoekers zijn dan in feite op kraamvisite in de natuur. Rust is dan extra belangrijk.’ Staatsbosbeheer benadrukt om op de paden te blijven en honden aan de lijn te houden. De boete voor een loslopende hond bedraagt 100 euro. Als deze achter een dier aan zit, dan moet het baasje 400 euro neertellen.

N279 tussen Veghel en Asten aantal keren dicht

De N279 tussen Veghel en Asten gaat tot juni ‘s nachts en in weekeindes een keer of twintig dicht voor wegwerkzaamheden. Nu de juridische procedure rond de vernieuwing van de weg langer gaat duren dan verwacht, doet de provincie alvast noodzakelijk onderhoud aan de asfalt-deklagen. De schades aan de weg langs de Zuid-Willemsvaart tussen Veghel en Asten zijn volgens de provincie dermate groot dat vervanging echt noodzakelijk is om de weg veilig te kunnen gebruiken tot aan de grote reconstructie. Het gaat zes keer om een afsluiting in het weekeinde en veertien keer om een afsluiting in de nacht en avond. Het gedeelte tussen de kruising A67 en de rotonde Rochadeweg bij Helmond zal een week lang afgesloten zijn voor alle verkeer.

Gratis Doppers voor leerlingen IVO Deurne

Om het gebruik van plastic flesjes te verminderen, krijgen alle leerlingen van de vier scholen van IVO Deurne een gratis Dopper, een herbruikbare waterfles. Ook zijn op de scholen watertappunten aangelegd. Daarmee willen het Peellandcollege, het Alfrinkcollege, het Sprongcollege en het Hub van Doornecollege bijdragen aan het verminderen van de plastic soup. Op maandag 22 maart, Wereldwaterdag, openen wethouder Marnix Schlosser en rector Elke Oegema op het Hub van Doornecollege het eerste watertappunt. Dan worden ook de eerste duurzame waterflessen overhandigd aan de leerlingenraad.

Volledig scherm Mare van de Burgt © ED