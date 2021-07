Jonge agrariërs twijfelen over hun toekomst als advies wordt opgevolgd om te saneren: ‘Wij willen nog zeker 20 jaar boeren’

Wonen in loods aan Grotelse­heide in Bakel mag ook niet van rechter

1 juli DEN BOSCH/BAKEL - De eigenaar van een tuinbouwloods aan de Grotelseheide in Bakel moet deze loods op last van de bestuursrechter alsnog ongeschikt maken voor bewoning. Pogingen van de man om de loods als woning in gebruik te kunnen nemen, lijken daarmee te zijn gestrand.