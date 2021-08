Jonge chauffeur valt in slaap achter het stuur, maar heeft hij schuld aan frontale botsing in Someren?

Veel was duidelijk en stond vast, donderdag bij de rechtbank in Den Bosch. Het was zonneklaar dat een negentienjarige man uit Liessel in september vorig jaar op de linker weghelft was beland. Hij reed aan het eind van de middag met het busje van zijn baas over de Kanaaldijk-Noord bij Someren, ‘keitrots’ omdat hij net als aircomonteur voor het eerst zelfstandig een storing had opgelost, cd'tje van André Hazes op. En toen ineens die knal.