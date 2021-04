Jonge Eindse arts Bram Schoolmeesters kijkt vanuit Tilburg richting geboortedorp

SOMEREN-EIND - Sinds het ontstaan van de parochie Someren-Eind hebben er drie huisartsen een praktijk (gehad); de inmiddels overleden artsen Wim Filippini en Co Janssen én nu nog runt huisartsenechtpaar Deimann-Geltink de praktijk aan de Nieuwendijk. Een vierde arts is mogelijk onderweg.

De 30-jarige in ’t Eind geboren en getogen Bram Schoolmeesters is in elk geval afgestudeerd als arts en aan de slag gegaan in het Elisabeth-Twee Steden ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. ,,Of ik mijn kennis en vaardigheden - die ik tijdens een aantal coschappen heb geleerd - bij een huisartsenpost in de buurt van Someren ga gebruiken of mogelijk huisarts wordt in mijn geboortedorp, sluit ik niet uit”, zegt hij. ,,Maar waar ik ook werk als arts, ik heb me vanaf het begin voorgenomen dat ik een open arts probeer te zijn die een brug probeert te slaan van moeilijke medische woorden naar woorden waarin de patiënt zijn ziekte ook begrijpt.”

Schoolmeesters wilde al van kinds af aan dokter worden. ,,Ik denk dat ik geïnspireerd ben door mijn moeder die in de zorg werkt. Zij kwam wel eens thuis met een leuke anekdote, waardoor ik steeds meer interesse begon te krijgen voor werken in de zorg”, vertelt hij. ,,Tijdens het voetballen bij SSE heeft het zien van allerlei sportblessures mij extra gemotiveerd en toen een Eindse voetballer een kruisbandblessure opliep en ik zag wat voor invloed dat had op die jongen én op het team, werd het voor mij duidelijk waar mijn toekomst ligt.”

Patiënten na een auto-ongeluk

Schoolmeesters heeft gestudeerd aan de universiteit van Maastricht. Op dit moment is hij arts op de spoedeisende hulp in het Elisabeth-Twee Steden ziekenhuis in Tilburg. Daar ziet hij allerlei soorten patiënten binnenkomen. ,,Patiënten na een auto-ongeluk maar ook mensen met pijn op de borst of problemen met ademen. Hoe ik mijn toekomst zie weet ik nog niet, ik doe nu het werk wat ik leuk vind. Maar ooit zal ik nog wel wat dichter bij ’t Eind komen werken”

’t Eind is altijd in zijn gedachten gebleven, zegt hij. ,,Ik ben voor mijn verdere ontwikkeling als arts een tijd in Australië geweest en had het daar te druk om aan ’t Eind te denken, maar het voelde wel als een opluchting toen de dag aanbrak dat ik weer richting huis mocht. Nu ik in Tilburg woon, mis ik wel het dorpse van mijn jeugd, dat is ook de reden dat ik binnenkort ga verhuizen en samen met mijn vriendin in Someren ga wonen.”