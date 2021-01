Jonge ondernemer Stijn opent in korte tijd al zijn tweede scooterzaak: ‘Ik wil er vol voor gaan’

SOMEREN - Als het mislukt, dan is het zeker geen wereldramp. Met die instelling neemt de 20-jarige Stijn van de Boomen uit Someren een gewaagde gok. Hij opent een tweede vestiging van zijn zaak ScooterPunt in zijn woonplaats.

Opvallend, want pas amper negen maanden geleden begon hij als zelfstandig ondernemer enkele kilometers verderop in Deurne. Hij maakt nu een sprong in het diepe in een pand op de kop van het Wilhelminaplein in Someren. Een plek die in het dorp bekend staat als voormalige locatie van boekhandel Van de Moosdijk en later Thijssen Sport. ,,Het liep in Deurne uit de klauwen, dus ik keek verder. Ik ben nog jong en wil er vol voor gaan”, licht de jonge ondernemer zijn keuze toe.

Ondernemen zit in het bloed

Het ondernemen zit in het bloed bij Van den Boomen. Zijn vader Arno heeft geruime tijd drie Shell-tankstations in Lierop, bij Nobis Asten en net over de Limburgse grens in Maasbree gehad. Stijn van den Boomen werkt zelf al 6,5 jaar voor diverse bazen in de scooterwereld, terwijl hij zijn HBO-opleiding Automotive Management afrondde. De Somerenaar wil echter zelf de eindverantwoordelijke van een onderneming zijn. Daarom begint hij eerst midden in coronatijd een reparatiewinkel voor scooters aan de Helmondweg in Deurne, een zaak die alleen op afspraak open is maar ondanks alle maatregelen rondom de wereldwijde pandemie zo goed draait dat er nu dan een winkel in zijn eigen dorp achteraan komt.

Ondernemen is risico's nemen

Het 583 m2 grote winkelpand vlakbij zijn woonhuis staat al vele maanden te huur. Hij gebruikt ruim de tijd voor onderzoek en onderhandelingen alvorens hij toehapt. ,,Ondernemen is risico nemen”, zegt hij. ,,Ik ga het pand huren totdat het gesloopt wordt. In het snelste scenario is dat binnen een tot twee jaar, maar hoe vaak gaat zoiets in een keer goed? Bovendien is het de bedoeling dat ik daarna richting de Postelstraat ga, ik doe dit natuurlijk niet zomaar.”

De rij winkels waar hij op doelt gaat op termijn plaatsmaken voor een nieuwe strook bebouwing dichter op het dorpsplein, dat dan meteen autovrij wordt. Tenminste, dat is het plan waar nu volop aan gesleuteld wordt. Daar denkt hij nog niet al te veel over na. Hij wil voorlopig zijn twee zaken zo goed mogelijk naast elkaar laten draaien.

Het verschil tussen beide zaken: in zijn woonplaats heeft hij wel een grote showroom met allerlei scooters. Die is afgelopen weekend volledig ingericht. Bovendien hanteert hij daar na coronatijd vaste openingstijden. Zijn vriendin Faye Snoeij is straks zijn enige personeelslid. Deurne blijft alleen open op afspraak.