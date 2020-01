Jonge Somerense boerin zet zich in voor belangenclub: ‘In Amerika respecteren ze de boer’

Karin de Brouwer is pas terug van negen maanden werkervaring in de staat Michigan in Amerika. ,,Ik was daar op een bedrijf met 1500 koeien en ben bezig geweest met opfokkalfjes. Wat mij is opgevallen dat de boeren er door de burgers worden gerespecteerd, zij vinden het prachtig dat de boeren voor hun eten zorgen. Ik heb daar veel bewondering voor.”