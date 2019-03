Jongeren betrapt tijdens nachtelijk avontuur met gestolen verkeersbord in Asten

update Helmondse verdachte (32) die na schietpar­tij uit vluchtauto sprong is overleden

2 maart HELMOND - De 32-jarige Helmonder die donderdag werd aangehouden na mogelijke betrokkenheid bij de schietpartij in de Zeppelinstraat in Helmond, is vrijdag overleden. Dat meldt de politie zaterdagochtend. De man sprong uit een vluchtauto, terwijl de politie hem op de hielen zat.