Jongeren gaan carnaval dit jaar anders vieren: op een optochtwagen in een weiland of op ski's in Oostenrijk

Alternatie­ve carnavals­ac­ti­vi­tei­ten in Handel: Stoptocht en Online Bonte Avond

HANDEL - Met carnaval is alles anders dan eerdere jaren. Het is vooral minder of zelfs helemaal niks. Maar bij De Bergkneuters in Handel weten ze er toch weer wat van te maken. Daar denken ze vooral: Wat kan er wél? Een manier van denken die in heel Handel is geworteld. En dan komt er een online Bonte Avond (19 februari) die door iedereen thuis is te bekijken en een Stoptocht (27 februari), een wandeltocht voor de inwoners langs creatieve carnavaleske creaties.

14 februari