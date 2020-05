Jongeren spelen verstoppertje met wijkagenten in Bakel: ‘Hij reed met tachtig achter me aan’

Op zoek naar tijgermug­gen in wording in Neerkant

17:03 NEERKANT - Drie exemplaren zijn vorig jaar gevonden. Daarmee staat Neerkant ver achter Albasserdam, waar 68 Aziatische tijgermuggen werden aangetroffen. Om nog maar te zwijgen van Valkenburg met 350 van die beestjes. Maar elke Aziatische tijgermug is er één te veel. Dus trok de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ter bestrijding ervan in 2019 naar het Deurnese kerkdorp. Deze week zijn inspecteurs weer in Neerkant, voor een nabehandeling.