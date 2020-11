Jongeren uit Someren en Bergeijk blijven koploper drankgebruik in Zuidoost-Brabant

The­ma-avond Someren-Hei­de: Ouders worstelen ook met alcohol­leef­tijd

28 februari SOMEREN-HEIDE - Een mailtje met de boodschap ‘die van ons heeft het niet gedaan’. Of ouders die hun alcoholbandje afstaan aan de kinderen. Twee voorbeelden die aangeven dat er nog een wereld te winnen is in de strijd om tieners tot hun achttiende geen alcohol te laten drinken, bleek dinsdag bij de thema-avond over drank en drugs in Someren-Heide.