Jongerenopvang in het klooster én tussen de oudjes, in Milheeze werkt het

Onzeker­heid over toekomst jeugdzorg in Asten, Someren en Laarbeek

16 april ASTEN/SOMEREN/LAARBEEK - Stoppen óók Asten, Someren en Laarbeek met het inhuren van jeugdhulp via verschillende zorginstellingen in de regio, net als Deurne en Gemert-Bakel dat al eerder deden? De colleges van de drie Peelgemeenten besluiten dinsdagmorgen over het ‘werkgeverschap’ van de jeugdspecialisten in deze regio, bevestigt een woordvoerder van de gemeente Asten. Zij worden dezelfde middag over hun toekomst geïnformeerd.