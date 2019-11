Jongerenproject in De Mortel verder uitgebouwd: ‘Voorkomen dat die jongeren een granieten bestand gaan vormen’

Heusden knipoogt naar de boeren

6 november ASTEN-HEUSDEN - Hij stond enkele weken geleden nog met zijn tractor op het Malieveld in Den Haag. Melkveehouder Tijs van Hoof was woensdagochtend opnieuw aan het protesteren. Ditmaal bracht hij zijn kinderen per trekker naar de Antoniusschool in Heusden. Een ludieke actie om aandacht te vragen voor de werkdruk in het onderwijs. ,,We willen de actie van de leerkrachten extra kracht bij zetten. Wij boeren zijn solidair met hen. Het is toch je grootste nachtmerrie dat je kinderen geen goed onderwijs kunnen krijgen.”