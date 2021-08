Jongerenwerk Fuse in Bakel bezorgd over ongewisse toekomst in thuishonk: ‘De jeugd voelt zich hier thuis’

Streep door kinderva­kan­tie­week Mariahout

10 augustus Mariahout - Het slechte nieuws is dat de kindervakantieweek in Mariahout deze zomer niet doorgaat, het goeie nieuws dat er een mini-vakantieweek aan huis komt vanaf 30 augustus. De afgelasting van de traditionele week was voor de organisatie onvermijdelijk omdat die de risico's op verspreiding van het Covid-virus ‘te groot’ vindt. Het alternatief houdt in dat op maandag 30 augustus een feestpakket met allerlei leuke opdrachten en verrassingen aan huis bezorgd wordt bij ingeschreven kinderen. Het inschrijfgeld kan worden gebruikt voor de inschrijving van volgend jaar.