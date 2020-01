Jongerenwerk Laarbeek verkeert in onzekerheid

De tijding over het afscheid van de jongerenwerker komt wel in een hele woelige periode. Het welzijnswerk van Laarbeek is nog in handen van Vierbinden, maar deze organisatie wordt over een paar maanden ontbonden. Een nieuw op te richten stichting neemt het beheer van de gemeenschapshuizen over, de LEV-groep het welzijnswerk. De streefdatum van de overdracht is 1 april, maar is niet in beton gegoten.