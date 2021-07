Jongleren kan ook met tandenborstels en... stropdassen

DEURNE - De tuin van museum De Wieger in Deurne was woendagmiddag even een circuspiste. Rinus Pecht, leider van jongleergroep Hebbes, gaf een workshop aan kinderen in jongleren en balanceren.

Het gras ligt bezaaid met gekleurde ringen, linten, ballen en... tandenborstels. Dit alledaagse gebruiksvoorwerp verwacht je niet bij het aanleren van circustechnieken. Het blijkt een uitstekend middel om de eerste stapjes op jongleergebied mee te zetten.

„Kijk, zo begin je”, roept Pecht enthousiast. Hij hangt het borstelgedeelte op zijn wijsvinger en begint te draaien. „Probeer het maar eens!” Alle kinderen gaan meteen aan de slag. Sommige weten de borstel even draaiende te houden. „Yes, ik heb ’m!” Andere oefenen door met het puntje van hun tong op hun lippen.

Het plezier spat ervan af en de workshop is pas net begonnen. De Wieger organiseert de activiteit in het kader van de tentoonstelling ‘Hoog geëerd publiek’. Beeldende kunst over het circus in de eerste helft van de twintigste eeuw staat hierin centraal. De expositie zal de kinderen een worst wezen. Ze komen om circustrucs te leren.

Zo ook de negenjarige Anne uit Deurne die thuis wel eens probeert om drie ballen tegelijk de lucht in te houden. „Dat lukt dan nooit”, verzucht ze. „Ik vind het hier ook het lastigste onderdeel.” Een tip van ‘ploegbaas Pecht’, zoals op zijn shirt staat, is om te beginnen met twee ballen. Hij doet het voor. „Het is precies als lopen: rechts, links, rechts, links. Het is onbelangrijk dat ze vallen. Je moet ze gooien.”

Wat met ballen kan, kan ook met ringen en voile doekjes. De oud-docent lichamelijke opvoeding heeft een arsenaal aan voorwerpen en oefeningen om uit te putten. Hij tovert een tas met stropdassen tevoorschijn. „Doe er een om, trek ‘m naar voren en met je andere hand gooi de bal erover en onderdoor.” „Oh”, zegt een meisje. „Easy peasy lemon squeezy”.

Lopen op een grote bal

Wat ze minder makkelijk afgaat, is het balanceren op een grote, rode bal. Pecht heeft het moeilijkste tot het laatste bewaard. Wie wil mag het proberen, maar voorzichtigheid is geboden, instrueert hij. Anne staat ondertussen op de rolo-bolo, een houten plank die rust op een cilindervormige buis. Zie hier maar eens je evenwicht op te bewaren. Niet voor niets is het circusattribuut dichtbij een muurtje geplaatst.

Aan het eind zijn alle koppies rood. Wie weet zit er een acrobaat of jongleur in spe tussen. Anne heeft in ieder geval zin gekregen om thuis weer te gaan oefenen met het in de lucht houden van drie ballen.