'Jonosh moet vooral Jonosh blijven' na verbouwing oude Mariaschool in Asten-Heusden

Wie een stuk authentieke Jonosh-vloer wil of cd's uit de muziekcollectie, moet zaterdagavond naar het jongerencentrum aan het Vorstermansplein in Heusden. Het zijn slechts enkele spullen die tijdens een speciale veilingavond te koop worden aangeboden. De opbrengst komt ten goede aan de inrichting van het straks opgeknapte Jonoshpand.

Zaterdag is tevens de laatste kans om Jonosh in de oude staat te zien. De binnenkant is al voor een groot gedeelte gestript, maar vanaf volgende week wordt er rigoureuzer te werk gegaan en gaat de vloer eruit, net als het podium en de bar.

Aanbouw

De vroegere Mariaschool wordt namelijk grondig verbouwd. Een gedeelte van het clubgebouw van Jong Nederland - de aanbouw rechts van het pand - verdwijnt zelfs volledig. De Heusdense vereniging krijgt straks onderdak in het historische pand, namelijk in de leegstaande ruimte tussen Jonosh en het woonhuis. Aan de achterzijde komt een uitbouw met vergaderplek en een keuken. Ook op de eerste verdieping komt ruimte voor opslag.

Voor Jonosh verandert er niet zo heel veel. Er wordt een garderoberuimte gerealiseerd waar de bezoekers straks gratis hun jas kunnen ophangen. Maar de sfeer van het jongerencentrum moet vooral zo blijven zoals die is. ,,Jonosh moet vooral Jonosh blijven", zegt Kevin van Oosterhout die vanuit het bestuur de verbouwing coördineert. Dus komt het podium straks op dezelfde plek terug en wordt ook de bar zoveel mogelijk in dezelfde staat weer opgebouwd. Het maximum aantal bezoekers blijft in de vernieuwde Jonosh 185.

Kerstprogramma



De verbouwing heeft wel tot gevolg dat zowel Jonosh als Jong Nederland op zoek moest naar een tijdelijk onderkomen. Jonosh heeft die nu gevonden in het gebouw van de handboogvereniging aan de Slobeendweg 4 in Heusden. ,,Voor ons een prima plek waar we op onze vaste vrijdag naar toe kunnen. Zij hebben er doordeweeks hun activiteiten. We kunnen er ook ons volledige kerstprogramma draaien", weet Van Oosterhout. De ruimte is ook geschikt om er bands te laten optreden. Jong Nederland heeft een tijdelijk onderkomen gevonden bij het leegstaande pand van Groenrijk aan de Voorste Heusden.

Volledig scherm Jongeren zijn bezig met sloopwerkzaamheden in Jonosh. © FotoMeulenhof

De veilingavond is overigens niet de allerlaatste happening in de 'oude' Jonosh. Zondag organiseert de plaatselijke muziekkapel er ook nog een kapellenfestival. Maar dan gaat de knip er echt voor een half jaar op.

Over de heropening wordt ook al nagedacht. Van Oosterhout: ,,Dan willen we samen met Jong Nederland een festival organiseren en wordt het nieuwe gebouw voor iedereen opengesteld."