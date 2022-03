Joris van Lierop (CDA Asten) wikt en weegt over raadszetel: ‘Het aantal stemmen heeft me echt overdonderd’

‘Kok’ van groot drugslab in Someren alsnog opgepakt in Amsterdam

DEN BOSCH - Goed nieuws voor justitie in Amsterdam: bij een routinecontrole werd daar een man aangehouden die twee jaar terug in Someren actief was in het grote lab aan de Bergdijk. Veel van zijn makkers zijn al veroordeeld, hij zal de dans niet ontspringen aldus het Openbaar Ministerie.

16 maart