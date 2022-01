Jos Bekx zag altijd de schoonheid in van verandering, de lokale geschiedenis én het Wilhelminakanaal

Voor vakantie vieren moet je binnen enkele jaren in Someren zijn: Binnenkort start aanleg tweede vakantie­park in De Heihorsten

SOMEREN - Over een tijdje kan Somerenaar Bart Verhees letterlijk op vakantie in zijn eigen achtertuin. Op zijn perceel aan de Provincialeweg gaat de firma WL De Heihorsten vanaf april of mei 170 nieuwe vakantiewoningen bouwen in park Strabrechtse Vennen.

20 januari