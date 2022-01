Jos Leenders stopt als raadslid: ‘In de politiek doe ik hetzelfde als in mijn werk als teeltadviseur’

„Als je in de wei veel gras wilt hebben, moet je niet gaan staan waar de andere koeien staan”, gooit Jos Leenders er nog een oneliner in. Hij vertelt hoe hij in een van de vorige verkiezingscampagnes bij honderden adressen in zijn Asten-Heusden een briefje in de bus deed. Om zijn plaatsgenoten te attenderen op een van de weinige lokale kandidaten, hijzelf dus. Het wierp zijn vruchten af.