Joyce de Haas (1954-2020): Muziek was haar leven

Musiceren in Rusland

Ze woonde als jongvolwassene jarenlang in Amsterdam. Van daaruit zwierf Joyce met haar partner Lucas Amor (Jansen) in een camperbusje als het duo ‘El Voyage’ door heel Europa om op te treden. Tot in Rusland en Oekraïne toe. De laatste dertig jaar woonde Joyce weer in Gemert. Ze zette diverse djembé-groepen op, die ze ook leidde. In haar woonplaats, in Helmond en Heeswijk-Dinther.

Pasar

Samen met Wim van den Hout en Gerard Rijnders trad Joyce veel op met de formatie Just Jones. ,,Ze heeft met heel veel mensen muziek gemaakt en had daarom veel kennissen in de muziek”, weet Leo van Lieshout die samen met Joyce en haar broer Rob al jaren de Pasar in Gemert organiseert. ,,Ook daar was ze heel gedreven in, een echte doener en prettig om mee te werken.” Vriendin Uta van Dongen: ,,Het was een echt mensenmens die open stond voor iedereen. Zo coachte ze asielzoekers bij hun inburgering.”