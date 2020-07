Jubilaris Walter Joosten bij De Durbloazers: 'Di speldje is voor de hille club’

Joosten heeft aan het begin van de avond niks aan de gaten. Als coördinator van de kapel organiseert hij ieder jaar een barbecue bij hem thuis. Tent, buffet, muziek; aan alles is gedacht. Als extra verrassing heeft hij tonprater Andy Marcelissen geregeld. Maar hij weet niet dat Marcelissen zijn act op het einde op hem richt.

,,Kom er maar bij!", roept de komiek naar hem. Joosten kijkt verbluft. Marcelissen heeft er plezier in: ,,Het is mooi om jou vandaag om je eigen tuin te leiden." De jubilaris loopt als drummer vaak voorop tijdens optredens. In zijn gedrevenheid gaat hij dan helemaal los. ,,Walter is net een Duracell konijn. Je zet hem aan en hij slaat maar door", grapt de entertainer. ,,Ook weet hij altijd de pers op te trommelen als er iets bijzonders is, maar vanavond is dit niet door hem geregeld."

Bietje sprakeloos

Dan volgt het moment waar het om gaat. Marcelissen speldt de erepenning op. ,,Nu mag jij iets zeggen." Joosten roept lachend: ,,Stelletje oplichters!" Hierna is het even stil. ,,Jullie hebben me lekker voor de gek gehouden. Ik ben een bietje sprakeloos." Dat is hij eigenlijk nooit, vertelt Erica van der Zanden, die samen met anderen deze verrassing op poten zette. ,,Walter voert vaak het hoogste woord. Zijn betogen duren meestal te lang. Wij zeggen dan ook: 'Geef 'm geen microfoon!'"

Vanavond houdt de jubilaris het kort, want er is nog meer te doen, zoals een feestje vieren en de pers te woord staan. Hij wil nog wel kwijt dat hij 'heel blij is mè di speldje', maar dat het eigenlijk voor alle leden is. Op een later moment legt hij uit waarom: ,,Wij zijn begonnen als klein clubje, gelieerd aan de voormalige carnavalsvereniging De Durdawwers. Toen was het vooral voor de gezelligheid, maar we zijn muzikaal enorm gegroeid. Tien jaar geleden zijn we zelfstandig geworden. Nu luisteren we allerlei carnavalsevenementen in de regio op."

Joosten is trots op zijn 'jongens en meisjes', zoals hij de 25 kapelleden noemt. Hij coördineert de optredens, zorgt voor een natje en een droogje en bewaakt de saamhorigheid in de groep al 35 jaar. ,,Zo lang ik er plezier in heb én plezier kan geven, ga ik door!"