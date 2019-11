Jubilarissen Cecilia Milheeze: ‘Kwartnoot nooit meer vergeten door appel van Peter Sleegers’

‘Na een jaartje weg of je blijft je hele leven bij Berkvens in Someren’

12:12 SOMEREN - Samen hebben ze 160 jaar ervaring bij familiebedrijf Berkvens Deursystemen in Someren. Jac Koolen (61) is assistent-teamleider van de expeditie, Theo van Heugten (56) en Hans Vinken (64) zijn medewerkers in de houtenkozijnenfabriek en Eric van Bommel (56) is kenner specialiteiten bij de HPL deurenfabriek.