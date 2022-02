Jubilerend accordeonduo Toeac presenteert nieuwe cd: ‘Bach is als een aanraking met God’

EINDHOVEN/GEMERT - Avontuurlijk accordeonduo Toeac, geworteld in Erp en Gemert, bestaat 20 jaar. Er is een nieuwe cd en de tournee met acteur Jack Wouterse gaat wegens succes in reprise. Zaterdag staan ze op Accordeon Folie in Lommel.

‘Een perfect concert. Prikkelend, verrassend, gevarieerd, de ideale match tussen muziek en beeld en zelfs een beetje cabaret.’ Zo omschreef ik in deze krant in 2014 het optreden van accordeonduo Toeac. Het was een concert in het kader van Dutch Classical Talents. ,,We waren heel blij met die recensie”, vertelt accordeoniste Renée Bekkers, ,,het was de eerste keer dat we iets theatraals in ons programma hadden en het was een opsteker daar een compliment voor te krijgen.”

Muziekschool in Gemert

Nog steeds spelen ze met toenemend succes professioneel samen, de twee Brabantse meiden die al bevriend zijn vanaf hun Gemertse muziekschooltijd. Waar zit hun kracht? ,,Ik denk in het feit dat wij altijd proberen een verhaal op meerdere manieren te vertellen. Onze optredens zijn meer dan een concert. Ze gáán ergens over, de artistieke inhoud is leidend in alles. En natuurlijk is het de accordeon zelf, die we in al haar verschillende facetten laten horen”, aldus Renée Bekkers. Het duo begon met accordeonspelen in de tijd dat het instrument nog maar net aan het feesten- en partijenimago was ontstegen. ,,Het leuke is dat we zelf nog steeds verrast zijn door wat we er allemaal mee kunnen.”

Inmiddels is er een generatie van dertigers die het instrument op hoog niveau omarmt. Met andere woorden, de accordeon is ín.

Elkaar gevonden in de muziekschool van Gemert als leerlingen van Maaike Hendriks en Otine van Erp, vertrokken Renée Bekkers en Pieternel Berkers naar het Fontys Conservatorium waar ze les kregen van Ronald van Overbruggen en Toeac een feit werd.

Kopenhagen

Vandaaruit reisden ze af naar The Royal Danish Academy of Music in Kopenhagen waar ze hun master haalden bij Geir Draugsvoll en James Crabb. Ze speelden een prachtige lijst met prijzen en onderscheidingen bij elkaar in onder meer Nederland, Frankrijk, Italië en Denemarken.

Ze houden van elkaar, Renée en Pieternel. ,,We hebben ieder ons eigen leven met man en twee kinderen (‘allebei toevallig twee en vier’) maar we vinden het heerlijk om samen te zijn. Ik kan er echt naar uitkijken om samen naar een concert te rijden en het over van alles en nog wat te hebben”, zegt Pieternel.

Pieternel heeft een tijdje in Indonesië gewoond en dat vond Renée helemaal niks. ,,Ik miste haar verschrikkelijk. Na wat persoonlijke omzwervingen in Nederland wonen we nu allebei weer in Brabant, nog niet heel dicht bij elkaar maar het is een begin!”

Ontspanning

De basis van Toeac is en blijft de klassieke muziek. Veel werken uit alle tijden zijn door en voor hen bewerkt, hedendaagse componisten schreven nieuw werk, aan originaliteit geen gebrek. ‘Superblij’ zijn ze met hun net uitgekomen vierde cd Ben bij Bach, waarmee een lang gekoesterde wens tot vervulling komt. ,,De Passacaglia en Fuga in C van Bach is al sinds jaar en dag een van onze favoriete stukken. We hebben dit werk al heel vaak gespeeld, en steeds, op het hoogtepunt … het voelt als een aanraking met God.”

Ook vermeldt de cd Bachs derde Brandenburgse Concert en Suite Dreams van goede vriend en (Deense) studiegenoot Benjamin de Murashkin, een ‘minimalistisch stuk in een klassieke vorm’.

Grote winst van zoveel jaren samen spelen is de ontspanning die ze nu voelen. ,,We zijn zekerder van onszelf geworden, meer op ons gemak. En, heel belangrijk, we gelóven in de muziek die we spelen.”

Onlangs sloot Toeac de jubileumtour Bloedkoraal met de bekende acteur Jack Wouterse en muziek van onder andere Anthony Fiumara af. ,,Dat was onze eerste eigen grote productie, we hebben ervan genoten. Maar we weten ook, zoiets kunnen we alleen maar doen met de juiste mensen om ons heen.”

Wegens groot succes wordt Bloedkoraal de komende weken ‘geprolongeerd’. En nog een aanvulling op de allereerste vraag: ,,We doen wat we doen met toewijding. Toewijding is heerlijk.”

Za 26 februari, festival Accordeon Folie in Lommel (B), ‘Bloedkoraal’ met Jack Wouterse, op 5 april in Speelhuis Helmond 20.15u.