Jubilerend kerkkoor Sint Caecilia: Als ze niet zingen, wordt er gelachen

Geen 80 maar 60 kilometer per uur op Ginderdoor in Mariahout

16:16 MARIAHOUT - Het is een stuk weg van ongeveer een kilometer op de doorgaande weg van Lieshout naar Mariahout. Waar daar overal buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid geldt van 60 kilometer per uur, mag op de kilometer van het Ginderdoor, tussen aansluiting Broeksteeg en komgrens Mariahout, 80 kilometer per uur worden gereden. Nog even dan. Het college van B en W van Laarbeek is van plan om ook daar de maximumsnelheid te verlagen naar 60 kilometer per uur.