Jubilerend Laarbeek Actief bruist nog van de ideeën

AARLE-RIXTEL - Laarbeek Actief bestaat in mei vijf jaar. Initiatiefnemer Jaccy van den Enden kijkt positief terug op de afgelopen jaren, en zit nog vol plannen voor de toekomst. ,,Ik ben trots op wat we allemaal al hebben bereikt.”

De Beek en Donkenaar startte in 2016 Laarbeek Actief op, waar hij nog altijd een rol als buurtsportcoach vervult: ,,Ik werkte al in Helmond als buurtsportcoach. Het leek me gaaf om dat ook in Laarbeek op te zetten, want dat kenden we hier nog niet.”

Quote Wij proberen zoveel mogelijk kinderen, ouderen en mensen met een beperking in beweging te krijgen. En dat te behouden Jaccy van den Enden

Nu is Laarbeek Actief een overkoepelende organisatie die sport voor iedereen probeert te stimuleren. ,,Inmiddels geven wij op acht basisscholen sport- en beweeglessen, wordt de vierde beweegtuin aangelegd en proberen wij zoveel mogelijk kinderen, ouderen en mensen met een beperking in beweging te krijgen. En dat te behouden. Daar staan wij ook echt voor; sport toejuichen op een leuke manier.’’

Lustrum

In mei bestaat Laarbeek Actief officieel vijf jaar. Om dit lustrum goed te vieren, heeft de 33-jarige samen met zijn team allerlei activiteiten gepland: ,,Er is onwijs veel vraag en behoefte aan. Zo hebben we een spellenochtend, een fietstocht voor ouderen en mensen met een beperking, een luchtkussenspektakel en een straatvoetbaltoernooi georganiseerd.”

Quote Dat compliment is leuk, maar dan wil ik weer net zo hard verder. Zo willen we buiten de scholen om peu­ter-kleutergym opzetten Jaccy van den Enden

Van groep één van de basisschool tot klas twee van het voortgezet onderwijs, en van ouderen tot mensen met een beperking; er is aan iedereen gedacht. ,,We hebben al vijfhonderd aanmeldingen binnen. Dat is natuurlijk hartstikke gaaf. Maar er zijn nog altijd wat plekjes vrij. Daar kan je je tot 19 april voor aanmelden.’’

Special heroes-groepje

Van den Enden vindt die grote belangstelling fantastisch om te zien: ,,Ik vind het prachtig dat we dit van de grond hebben gekregen. Als ik al die opmerkingen op social media zie of hoor van de mensen zelf, dan ben ik trots op wat we allemaal hebben bereikt. Dat compliment is leuk, maar dan wil ik weer net zo hard verder. Daar zijn we nu ook weer mee bezig. Zo willen we buiten de scholen om peuter-kleutergym opzetten. Daar hopen we na de zomervakantie mee te beginnen. Daarnaast gaan we een special heroes-groepje opzetten. Dit is een plek voor mensen met een beperking of jeugd die moeilijk aansluiting kan vinden. Dat is voor de komende twee jaar het doel. We willen groter en uitgebreider worden. Dat zou gaaf zijn.”