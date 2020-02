Jubilerend Musical Voices uit Neerkant legt de lat hoog

NEERKANT - Het begon met een jongerenkoor van zo’n twintig meisjes die maandelijks een kerkdienst in Neerkant opluisterden. Nu, veertig jaar later, staat er een gemêleerd gezelschap van vijftig mannen en vrouwen, plus een combo van vier muzikanten.

Popkoor Musical Voices viert zijn robijnen jubileum en pakt flink uit met de show ‘Celebration’.

Er zijn vier voorstellingen gepland in gemeenschapshuis De Moost op 27 en 28 maart en 4 en 5 april. Dat heeft een reden, legt voorzitter Anja Klompen uit. ,,Vier jaar geleden gaven we ook een show. Toen waren de drie avonden heel snel uitverkocht en hebben we nee moeten verkopen. Vandaar dat we nu vier optredens doen.”

Het bestuur verwacht zo’n duizend bezoekers te trekken. ,,Ons doel is om mensen te raken met onze muziek”, vertelt comboleider Erik Broekmans. ,,De energie die voortvloeit uit de liedjes willen we overbrengen op het publiek. De stemming varieert per nummer. Zo zitten er bijvoorbeeld gevoelige songs tussen die ontroeren, maar ook stevige rockmuziek waarop je los kunt gaan.”

Overtreffen

De groep legt de lat hoog voor zichzelf en wil de voorgaande shows overtreffen. Daarom is al twee jaar geleden een speciale commissie aangesteld die zich bezighoudt met de voorstelling. Maria Verstappen is voorzitter hiervan. ,,We zijn begonnen met het bedenken van een thema, ‘Celebration’ dus, en zijn hierbij liedjes gaan zoeken. We willen niet teveel verklappen, maar er komen in ieder geval nummers terug van veertig jaar geleden en die we gezongen hebben tijdens Korenslag en de Top 2000 Popkoren Contest.”

Het was de deelname aan het tv-programma Korenslag in 2007 die een nieuwe wending gaf aan het koor. Klompen: ,,Sinds Korenslag zijn we beter geworden. Met de kritiek die we daar kregen – we kwamen tot de tweede ronde – hebben we wat gedaan. De jury zei bijvoorbeeld dat er niet zoveel gebeurde op het podium als wij stonden te zingen. Het was wat stijfjes. Daarom zijn we vanaf toen choreografieën bij de liedjes gaan maken.”

Die ontwikkeling resulteerde onder andere in het winnen van de Top 2000 Popkoren Contest in 2014. De combinatie van het repertoire, dat bestaat uit Top 2000 en Top 40-nummers, een eigen combo en de regelmatig terugkerende shows trekt volgens de voorzitter ook jongeren. De leden variëren in leeftijd van 24 tot 75 jaar. ,,We zijn een hechte groep. Er is weinig verloop. Iedereen draagt zijn steentje bij aan de voorstelling. Daar ben ik trots op.”

Honderd vrijwilligers

Naast alle leden zijn er nog zo’n honderd vrijwilligers in touw om er een geslaagde show van te maken. ,,Zonder hen zou dit niet mogelijk zijn”, vertelt Verstappen. ,,Dat geldt trouwens ook voor onze sponsoren. Het geluid, decor en dergelijke wordt allemaal verzorgd door mensen uit het dorp.”

Een tipje van de sluier wil ze wel oplichten. ,,Er gebeurt straks van alles op het toneel. We staan niet alleen te zingen. We hebben ‘special effects’ toegevoegd, zoals rook en bewegend licht. Het wordt een totaalplaatje.”