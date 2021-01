Jubileum en jubilaressen Deurnes Gemengd Koor; ‘Zingende mensen zijn blije mensen’

Will van Diepenbeek was 36 jaar toen ze vanuit Weert naar Deurne verhuisde. Omdat ze contact wilde leggen met de dorpsbewoners ging ze bij het koor. „Ik voelde me meteen welkom. Al op de eerste avond mocht ik meezingen. Het waren altijd gezellige maandagavonden.”

Hoogtepunten waren voor haar het geven van concerten. Aan één concert heeft ze een bijzondere herinnering. „We hadden op een gegeven moment een dirigente in opleiding. Zij deed examen aan het conservatorium. Ze had ons gevraagd om hieraan mee te werken. Dat was in een zaal in Roermond. Ze slaagde, dus dat was voor ons ook leuk.”

Volledig scherm Will van Diepenbeek © Rene Manders/DCI Media

Dat de geboren Eindhovense uitkwam bij een koor, en niet bij een handwerkclub om waar wat te noemen, heeft met haar jeugd te maken. „Mijn vader speelde saxofoon. Als hij thuis oefende, zong ik mee. We zongen ook samen als gezin, bijvoorbeeld tijdens de afwas. Ja, je kunt wel zeggen dat zingen met de paplepel is ingegoten.”

Zingen is echt ontspanning

Zuster Reginalda Daamen (84) viert haar 25-jarig jubileum bij het DGK. Ook zij zingt van jongs af aan. „Zingen is echt ontspanning. Zingende mensen zijn vaak blije mensen. Het Deurnes Gemengd Koor is gewoon een gezellige club. Ik zie ook wel eens leden buiten de repetitieavonden om. Dan kletsen we even bij.”

Volledig scherm Zuster Reginalda Daamen © Rene Manders/DCI Media

Dat is waar de jubilaris het voorlopig van moet hebben omdat koren nu niet samen mogen komen. Thuis probeert ze haar stem nog een beetje in vorm te houden. „Als ik een bekend lied hoor op de radio, zing ik wel eens mee, bijvoorbeeld met een eucharistieviering. Dat hoort toch niemand, haha!”

Het hoogtepunt in de afgelopen vijfentwintig jaar vindt zuster Reginalda de uitvoering van de Carmina Burana in het oude Speelhuis in Helmond. „De zaal zat vol. De zang ging héél goed. Alles kwam toen bij elkaar.”

Die Schöpfung van Haydn

Voor Ine van Mierlo is een dag niet gezongen, een dag niet geleefd. Sinds haar jeugd maakt ze deel uit van diverse koren. Soms valt er een af en soms komt er een bij, bijvoorbeeld een projectkoor, maar DGK blijft ze al vijfentwintig jaar trouw. „Ik hou van de grote, klassieke werken die we zingen, zoals Die Schöpfung van Haydn.”

Volledig scherm Ine van Mierlo © Sem Wijnhoven/DCI Media

Van Mierlo is een fanatieke sopraan die er vol voor gaat. Dat verwacht ze ook van de dirigent. „Er moet passie in zitten. Wat dat betreft hebben we een goeie aan Ingrid Kappelle.” Ze staat te popelen om weer te mogen beginnen. „Maar ik denk dat ik straks wel een tandje lager zing na zo’n lange tijd zonder repetities.” Ondertussen oefent ze thuis op de tablet. „Zangdocenten uit het hele land geven regelmatig zangsessies online. Als het even kan, doe ik daaraan mee.”

Van uitsluitend mannen naar mannentekort Het Deurnes Gemengd Koor begon in 1926 als ‘Deurnesch Mannenkoor’. Destijds was het in het katholieke Deurne ondenkbaar dat mannen en vrouwen gezamenlijk zongen. Na de Tweede Wereldoorlog kwam hier verandering in en namen steeds meer vrouwen deel aan het koor. Vandaag de dag is de verhouding tussen hoge en lage stemmen wat scheef, vertelt voorzitter Rini van de Leur. „Als ik een wens heb voor ons koor, dan is het om het aantal mannenstemmen uit te breiden. We hebben er nu zo’n veertien van de zevenenveertig actieve leden.” Hij zegt er meteen bij dat dit geen gemakkelijke opgave is. „Nieuwe aanwas krijgen we mondjesmaat. Jongelui zitten niet te wachten op klassieke werken.” Toch overweegt het bestuur niet het repertoire hiervoor te veranderen. „We staan bekend om onze klassieke spektakelstukken en dat blijft zo.” Volledig scherm Groepsfoto Deurnes Gemengd Koor in 2016 © Deurnes Gemengd Koor