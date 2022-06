Jubileumboek SV Lierop om van te watertanden, ‘Als dit in de wachtruimte ligt komt iedereen te laat bij de huisarts’

Compleet naslagwerk

Het was best lastig want van de eerste dertig jaar is er nauwelijks iets bijgehou­den

,,We wilden het beste jubileumboek maken van De Peel, eentje wat mensen met trots op de keukentafel leggen” geeft Maarten Driessen aan. Daarin zijn ze zonder meer geslaagd. In het 140 pagina’s tellende boek wordt de lezer meegenomen in de geschiedenis van de club. ,,Het was best lastig want van de eerste dertig jaar is er nauwelijks iets bijgehouden”, zegt Jan Driessen. Naast de tijdslijn staan er tal van spraakmakende anekdotes in. Zo wordt er aandacht besteed aan de voetbalfamilie Van Brussel en wordt het hoogtepunt in de carrière van Johan Wijnen nog eens beschreven. De speler was er eentje die niet bekend stond om zijn fluwelen techniek of neusje voor de goal. Toen hij eindelijk een doelpunt maakte werd dit gevierd met taart en veel drank. ,,Dat zijn de mooie verhalen”, aldus Maarten.