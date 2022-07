Juf Mirjam gaat Heise kinderen missen: ‘Soms brachten ze een kalfje voor me mee naar school’

Coppelmans is in 1973 geslaagd voor de opleiding leerkracht basisonderwijs. ,,Na ruim honderd sollicitaties werd ik aangenomen in Woensel, waar een jaar later het kinderaantal terug liep. Mijn werkplek werd daarna de Jozefschool in Someren-Heide, waar ik 42 jaar met voldoening heb gewerkt. In dit dorp wordt er niet over maar mét kinderen gepraat, en dat is goed voor de ontwikkeling, zij gaan liever naar school als ze weten waarom. Als ze een goede band met de leerkracht hebben, voelen ze zich meer betrokken en veilig.”