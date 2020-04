Juffen in Someren en Deurne zwaaien af zonder kinderen in de klas

Getroffen varkenshou­der na grote brand Lierop: ‘Gelukkig is iedereen rustig gebleven’

10:25 LIEROP - Duizend varkens zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gestikt bij een brand in Lierop. Eigenaar Gerard Driessen van de stal aan de Lungendonk zat in het noorden van het land toen zijn dochter hem waarschuwde. ,,Gelukkig is iedereen heel rustig gebleven. Mijn dochter zit in het Lieropse bedrijf, zij belde me rond 2.00 uur op. Wij zijn toen rustig naar Lierop gereden, dus ik heb weinig meegekregen van alle hectiek daar”, zegt varkenshouder Gerard Driessen de ochtend na de zeer grote brand.