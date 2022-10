‘Juist de andere kant is herkenbaar’; Mariahoutse schrijft vrolijke tegenhanger van opvoedboeken

MARIAHOUT - Met ‘Tropenjaren’ laat Stèfanie Groeneveld vol humor en liefde zien dat jonge kinderen zelden in een ideaalbeeld passen. En dat dat maar goed is ook.

,,Ik wil mensen een hart onder de riem steken”, vertelt Stèfanie Groeneveld-van Hout. ,,Iedereen krijgt altijd maar het perfecte plaatje voorgeschoteld. Op sociale media bijvoorbeeld. Of in hulpboeken over opvoeding. Met mijn verhalen laat ik juist de andere kant zien. Daar blijken veel lezers zich in te herkennen.”

Moeder van drie meiden

Groeneveld, moeder van drie meiden van 8, 7 en 4 jaar oud, bracht afgelopen voorjaar Tropenjaren. Welkom in de jungle van het ouderschap uit. Het boek is een bundeling korte verhalen over het moederschap en de avonturen van haar Mariahoutse gezin, afgewisseld met gedichten en uitspraken van de kinderen. ,,Ik heb geprobeerd de verhalen met humor op te schrijven. En ik laat mijn gevoel spreken. Daardoor is het volgens mij een open boek geworden dat makkelijk wegleest”, vertelt ze. Dan, met een lach: ,,Perfect dus voor drukke ouders.”

Groeneveld valt zelf ook in die categorie. De jonge moeder werkt als orthopedagoog en heeft met haar man net de bouw van een huis afgerond. ,,Tropenjaren, inderdaad”, knikt ze vrolijk. ,,Ik weet uit ervaring hoe groot de uitdaging kan zijn om drie kinderen aangekleed en met volle broodtrommels op tijd op school te krijgen.”

Quote Het begon met notities, puur om te onthouden wat de kinderen allemaal hadden gedaan of gezegd Stèfanie Groeneveld

En toen kwam ook nog, min of meer per toeval, het schrijven op het pad van de Mariahoutse. Nadat haar dochters geboren werden gebeurde er vaak zoveel op een dag dat ze besloot notities bij te houden. ,,Gewoon, voor mezelf, om te onthouden wat de kinderen allemaal hadden gedaan of gezegd”, vervolgt ze. ,,Als ’s avonds iedereen in bed lag werkte ik die uit tot korte verhaaltjes. Daar kreeg ik zoveel plezier in dat ik ze op een blog ben gaan zetten.”

Bleek een snaar te raken

Met die blog bleek Groeneveld een snaar te raken. Eerst bij familie en vriendinnen, later ook bij een breder publiek. ,,Verschillende mensen vroegen waarom ik geen boek ging schrijven”, zegt ze. ,,Maar zo’n lang verhaal zag ik niet zitten. Totdat ik me realiseerde dat ik al heel veel verhalen had. Ik hoefde ze alleen maar te bundelen.”

Ook op papier blijkt ze haar lezers te raken, merkt ze nu al: ,,Een moeder bedankte me pas. Ze had allerlei boeken over ouderschap gelezen en was daar enorm zenuwachtig van geworden. Totdat ze mijn boek las. ‘Dankzij jou durf ik moeder te zijn’, zei ze.”

‘Tropenjaren. Welkom in de jungle van het ouderschap’ ligt bij diverse boekwinkels in de regio op de schappen, onder meer bij Van Den Heuvel Boek en Kantoor in Beek en Donk en Primera in Someren. Ook verkrijgbaar via Boekscout en Bol.com.