Juliana Someren-Eind zet bijzondere punt achter eeuwfeest

SOMEREN-EIND - Met twee indrukwekkende concerten in een omgebouwde tuinbouwloods heeft de honderdjarige muziekvereniging Juliana in Someren-Eind in stijl een jaarlang feesten afgesloten.

Toch heeft het feest ook een rouwrandje door het drama met de twee jongemannen uit het dorp die donderdagavond om het leven kwamen door het ongeluk bij het waterbassin aan de Broekstraat. Hoe zeer dat het dorp bezighoudt, blijkt ook tijdens Juliana Live: het is het gespreksonderwerp. Bestuurslid Sjef Wijnen refereert er ook aan in zijn openingswoord. Hij spreekt namens de Eindse muziekvereniging de deelneming uit aan de nabestaanden.

Volledig scherm Sjef Wijnen tijdens Juliana Live in Someren-Eind © Rinus Van Houts

En daarna wordt het accent toch verlegd naar de muziek van de eeuwling. Daarover en over alle evenementen die in het jubileumjaar zijn gehouden is ere-dirigent Thieu Snoek zeer te spreken. ,,Ik heb ook mijn bijdrage mogen leveren en ben vooral trots op het niveau dat de muzikanten van het concert 'Oud Toppers' in juni hebben bereikt na maanden repeteren. De meeste deelnemende muzikanten zijn jaren geleden al gestopt."

Trots is hij ook op zijn zoon Robbie, de dirigent van het slotconcert 'De vrienden van Juliana Live', wat geen kleinigheid blijkt met zo'n honderd muzikanten, danseressen en solozangers vóór hem. Als het harmonieorkest en de slagwerkgroep openen met ' Fanfare of te common Man ' komt de sfeer er bij het publiek in en dat wordt zeker niet minder bij 'De Pastorale' en ' Bloed zweet en tranen'.

Positieve aandacht

Twan de Groot maakt indruk met zijn vertolking van The Opera, net als eerder tijdens Maestro. ,,Dat evenement heeft nog al wat los gemaakt in 't Eind”, zegt hij, ,,er zijn veel Eindse mensen bij betrokken die geen lid zijn van Juliana. Onze vereniging heeft hiermee veel positieve aandacht gekregen in ons dorp.”

Een van de oudste bezoekers Mia Kóster (82) is overal bij geweest. ,,Ik vind het niet alleen leuk maar ik doe het ook voor mijn zes kinderen en kleinkinderen die lid zijn van de Harmonie." Ze geniet vooral van de zangnummers door de Eindse zangers en zangeressen én van de danseressen van Poertwa uit Liessel.

Volledig scherm Muziek en ook dans, van de dames van Poertwa uit Liessel, tekenden Juliana Live. © FotoMeulenhof