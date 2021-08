Juul Ypma neemt afscheid van brandweer De Rips: ‘Voor de bevalling nog snel naar kazerne na melding’

13-jarige Somerense die op haar 63e nog steeds graag zingt

31 juli SOMEREN - Ze werd gehuldigd met een lied dat speciaal voor haar was geschreven. Jeanne Koolen uit Someren is een halve eeuw lid van vocalgroep Heart of soul. ,,Mijn gezin was er ook bij en ik werd toch wel wat emotioneel: In één lied kwam vijftig jaar voorbij.”