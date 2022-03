K2 zoekt K3-Diede timmert aan de weg in de muziekwereld met eerste solo-single

De keuze om deel te nemen aan het programma lag voor de Somerse vrij voor de hand. Van kleins af aan was ze bezig met muziek, ze kreeg het van huis uit mee. ,,In de omgeving ben ik altijd actief bezig geweest met muziek”, vertelt Van den Heuvel. ,,Zo heb ik Brabant vertegenwoordigd bij het Kinderen voor Kinderen-songfestival, trad ik op tijdens evenementen in de regio, zat ik bij de toneelvereniging, heb ik mijn eigen sinterklaas-duo en zong ik mee in een koor. Toen de oproep voor een nieuw K3-lid voorbijkwam, leek dat de perfecte combi voor mij. Zo kon ik bezig zijn met muziek, kinderen en K3, want daar ben ik nog steeds fan van.”