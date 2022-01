Kabouter Winslow na vijftien jaar van idee naar prentenboek

Geen prinsen­paar, geen tentfeest, maar misschien wel Zàonikaovenden in Someren: ‘Heel jammer dat er zoveel onzeker­heid is’

SOMEREN - Het prinsenpaar zit nog een jaar in de wachtkamer. Het Kloenkfestival in een tent op het Wilhelminaplein in Someren gaat niet door. Er is wel hoop voor de lokale Zàonikaovenden, mogelijk in cultureel centrum De Ruchte.

28 december