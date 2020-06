Kalasjnikov en Flodderwagen op de parkeerplaats van de bajes; baas Ter Peel zwaait af

EVERTSOORD - Yvo Boelhouwers (62) is in dik twintig jaar directeur geweest van vier gevangenissen. Hij sloot ‘de Pollartstraat’ in Roermond en Maashegge in Overloon. De huidige bajes van Roermond opende onder zijn bewind. Ook moest hij naar de vrouwengevangenis in Evertsoord. Hij wilde niet. Vrouwen, da’s niet stoer. Het bleek een grotere uitdaging dan de mannen.

Yvo Boelhouwers is afgezwaaid als directeur van vrouwengevangenis Ter Peel in Evertsoord en de Penitentiaire Inrichting Roermond. In de bajes was geen dag hetzelfde, vertelt hij.

Neem nou het kalasjnikovgeweer dat op de parkeerplaats van Ter Peel in een kofferbak bleek te liggen. Of de criminelen die een gedetineerde per helikopter uit de gevangenis van Roermond wilden bevrijden. En laatst nog dat alarmerende telefoontje: de Meinweg staat in brand, hou er rekening mee dat de gevangenis van Roermond geëvacueerd moet worden. En vlak daarna dat andere bericht: ook de Peel bij de vrouwengevangenis in Evertsoord staat in lichterlaaie. Om van corona nog maar te zwijgen.

Protocol

Natuurlijk is er voor alle denkbare calamiteiten een protocol. Zo wordt tegen mensen die drugs, telefoons of andere smokkelwaar over de gevangenismuur gooien altijd aangifte gedaan. Ze riskeren tot een halfjaar cel. Maar sommige dingen kun je vooraf niet eens verzinnen. Neem nou de ‘Flodderauto’ met drie prostituees die ooit bij wijze van verjaardagscadeau door familie voor een gedetineerde op de parkeerplaats van de Roermondse gevangenis is neergezet.

En zo is er elke dag wel iets. Wie in de gevangenis werkt, moet maatwerk leveren. De vrouwengevangenis kent bijvoorbeeld de regel dat borsten, billen en buik altijd bedekt moeten zijn. Een badjas met teveel decolleté wordt niet getolereerd. Jurkjes of topjes met spaghettibandjes -toen Boelhouwers net in Ter Peel werkte wist hij niet eens wat dat was- zijn taboe. Manipulatie ligt hier altijd op de loer.

Grenzen

„Waar mannen afstand bewaren, zoeken vrouwelijke gedetineerden de nabijheid op, ook van onze medewerkers”, zegt Boelhouwers. „Dat is een kracht maar ook een risico, want die vrouwen zoeken natuurlijk steeds de grenzen op. Medewerkers van Ter Peel moeten zich daar te allen tijde van bewust zijn. Werken in Roermond is ook totaal anders dan werken met de vrouwen van Ter Peel. Mannen schelden meer, gebruiken sneller geweld en proberen te ontsnappen. Dat laatste zie je vrouwen zelden of nooit doen. De ontsnappingspogingen van de mannen zijn de laatste jaren overigens erg veranderd. Vroeger moesten we er alles aan doen om iedereen binnen de muren van de gevangenis te houden. Tegenwoordig proberen criminelen die op vrije voeten zijn om met behulp van trucks of helikopters de gevangenis ín te komen. Klinkt gek, maar we moeten moeite doen om criminelen die hun maten willen helpen buiten de gevangenismuren te houden.”

Ontsnappen

Dat de mannenwereld van de Roermondse bajes altijd prima heeft gepast bij Boelhouwers, die een militaire achtergrond heeft, moge duidelijk zijn. ,,Ik heb nog gezorgd voor afvoerputjes in de nieuwe isoleercellen. Voordat ik naar Limburg kwam, heb ik in een gevangenis gewerkt waar ze dat niet hadden. Niet prettig als je weet dat gedetineerden in zo’n cel vaak hun poep en plas laten lopen.”

Zijn overplaatsing in 2006 naar de vrouwen in Ter Peel vond hij aanvankelijk maar niks. „Een gevangenis waar moeders met kinderwagens rondlopen. Ik vroeg me af wat ik daar moest.” Uiteindelijk blijkt het werken met vrouwelijke gedetineerden misschien wel een grotere uitdaging dan werken met mannen. „Bij de vrouwen zie je meer ellende en verdriet. Het zijn veelal moeders. Niet zelden staan ze er alleen voor en moeten ze hun kinderen afstaan. Dat heeft een enorme impact. Als een gedetineerde in Ter Peel bezoek zonder toezicht krijgt, komt ook bijna altijd een kind. De mannen gaan dan per definitie naar de wipkamer.”